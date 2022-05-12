Вова Дантес рассказал, когда они с Дорофеевой решили расстаться: «Люблю, но не кохаю»

В конце марта новость о том, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева больше не вместе, удивила многих людей, ведь эта пара всегда излучала любовь и взаимопонимание

Самое главное, никто не мог понять причину. Певец Владимир Дантес в программе «Зірковий шлях» рассказал, когда именно он и Надя Дорофеева сделали свой выбор и было ли это взаимное решение.

– Мы с Надей не были вместе уже в конце января и хотели сказать об этом в первый день весны, – поделился музыкант. – То есть сделать что-то классное, чтобы объяснить: развод – это не печаль и беда, это может быть весело, – рассказал Дантес.

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Дантес уверен, что разводиться нужно в тот момент, когда вы еще не испортили все то, что у вас было. Тогда вы продолжите уважать друг друга, общаться и дальше оставаться друзьями.

– Я недавно узнал о разнице между словами «люблю» и «кохаю». Мы с Надей любим друг друга, но не «кохаємо», – сказал Дантес. – Чтобы сохранить любовь, мы действительно многое делали, очень долго разговаривали, а потом поняли: зачем кого-то держать и что-то обещать, если можно пойти своим путем и при этом остаться хорошими людьми. В наших отношениях не было последней капли, мы вместе пришли к этому решению, — поделился Дантес.

Жизнь продолжается и будущее у них двоих — точно крутое.

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