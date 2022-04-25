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Дантес отдал свою Tesla на нужды волонтеров: «Развозят детям еду»

Владимир Дантес отдал свою Tesla на нужды волонтеров

Владимир Дантес отдал свой электромобиль Tesla на нужды столичных волонтеров

Машина у певца очень симпатичная – лимонного цвета. Однако мужчина не пожалел ее и теперь волонтеры с помощью этого автомобиля доставляют гуманитарную помощь нуждающимся.

Об этом певец рассказал в интервью ведущему Славе Демину на YouTube-канале «Люкс ФМ».

– Рассекает по Киеву, развозит бронежилеты, детям – еду, – рассказал артист.

Владимир Дантес отдал свою Tesla на нужды волонтеров

Что сказать, мы всегда знали, что у Владимира Дантеса доброе сердце 🙂

Фото @vladimirdantes

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