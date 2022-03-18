Українські поп-виконавці Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирішили розлучитися. Усі подробиці — далі в матеріалі

У п’ятницю, 18 березня, стало відомо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучаються. Про це артисти повідомили на своїх офіційних сторінках у Instagram, опублікувавши однакові пости. Вони наважилися зробити заяву саме зараз, у розпал війни в Україні, бо правильного часу для цього ніколи не буває.

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Зазначимо, що Дорофєєва та Дантес вирішили розлучитися після 10 років стосунків, сім із яких вони прожили в законному шлюбі. За словами тепер уже колишньої пари, вони нескінченно люблять одне одного, але тепер інакше.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучаються — подробиці

«Ніколи не буде правильного часу. Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року в поїзді. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили одне одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох. Ця пара стала найріднішими людьми одне одному та найближчими друзями. Такими вони залишаються. Єдине… Вони просто тепер не разом. Багато хто скаже: «Нііі! Ми не хочемо цього!» На що ми відповімо: «Ну чого ви повісили носа? Ми ж не ваші іграшки. Ми не зникаємо з життя одне одного». Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй свободі. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин» — прокоментували розлучення Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

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Дантес і Дорофєєва — пропозиція руки та серця

Володимир Дантес зробив Наді Дорофєєвій пропозицію руки та серця 16 березня 2015 року, в день народження її мами. Це сталося в прямому ефірі радіо «Люкс ФМ», де Вова працював ведучим. Пара обручилася через три роки стосунків.

Дивись, як це було:

Весільний сюрприз Наді Дорофєєвої для Володимира Дантеса

Весілля Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса відбулося 8 липня 2015 року. У пари були напружені робочі графіки, тому домовилися, що не готуватимуть одне одному сюрпризи. Попри це Надя Дорофєєва все ж вирішила порушити обіцянку. Співачка написала пісню для Володимира Дантеса і виконала її під час весільної урочистості. Саме під цю композицію відбувся перший танець Дорофєєвої та Дантеса.

Дивись, як це було:

Володимир Дантес присвятив пісню Наді Дорофєєвій

2021 року Дорофєєва та Дантес відзначили 10-ту річницю з дня весілля. На честь цієї важливої ​​сімейної події артист присвятив дружині пісню під назвою «Девочка», а пізніше випустив до неї кліп, у якому розповів історію їхніх стосунків.