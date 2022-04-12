Макс Барских — Don't fuck with Ukraine: слушать онлайн первый сниппет

Трек получил название Don’t fuck with Ukraine

Макс Барских, который недавно начал военное обучение, чтобы стать на защиту Украины от российских оккупантов, анонсировал премьеру нового трека. Сингл получил название Don’t fuck with Ukraine и будет посвящен нашим отважным Вооруженным силам. Англоязычная версия готовится к выпуску на международном лейбле и создана специально для поддержания боевого духа каждого украинца.

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Первый сниппет песни Макса Барских Don’t fuck with Ukraine появился на его официальной странице в Instagram.

Макс Барских — Don’t fuck with Ukraine: слушать песню (первый сниппет) онлайн!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

«Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком», — прокомментировал будущую премьеру Макс Барских, запретивший использовать свою музыку на территории рф.

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