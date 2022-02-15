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Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)

Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)

Страсти между Канье Вестом и его бывшей женой Ким Кардашьян не утихают

Кажется, что Канье Вест разошелся со своей девушкой Джулией Фокс, с которой они встречались полтора месяца. Об этом пишет издание PageSix и подозревают фанаты звезд. Поводом для таких разговоров стали публикации Фокс в Instagram, а если точнее – их отсутствие. Джулия удалила со своей страницы все фото и видео с Канье, а затем пролайкала последние посты его экс-жены Ким Кардашьян.

Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)

Случилось это после того, как Канье Вест посетил вместе со своими детьми Суперкубок-2022. Рэпер написал в соцсетях, что мечтает о воссоединении со своей семьей.

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Стало ли это поводом для разрыва Канье и Джулии, неизвестно. Но инсайдер PageSix и раньше сообщал, что Джулия нервничала из-за неопределенности в отношениях Канье и Ким.

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И это еще не все. Кажется, что Канье Вест действительно скучает по Ким или что-то на него нашло, ведь он отправил Кардашьян грузовик цветов, а затем начал выкладывать их переписку, в которой называет ее своим «любимым человеком», а себя – «ее главным фанатом».

  • Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)
  • Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)
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А потом еще и выставил совместное фото из презентации Donda, на которой Кардашьян появилась в свадебном платье. Что сказать, неудивительно, если Джулия Фокс действительно решила с ним порвать.

Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)

Фото Getty Images

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