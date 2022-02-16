Бритни Спирс завела собачку: почему она оголенная в видео? (ФОТО, ВИДЕО)

У американской певицы Бритни Спирс появился новый друг и член семьи — собачка Сойер

Это щенок австралийской овчарки с голубыми глазами, певица показала его в своем Instagram. По словам артистки, животное она привезла с каникул на Гавайях.

– Боже… У тебя может быть две любви в жизни, потому что он (щенок) на втором месте! Это такое прекрасное пополнение моей семьи, – написала певица.

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На видео щенок послушно сидит и смотрит то в камеру, то в разные стороны. Видно, что собачка еще очень маленькая.

– Смешно. Он не отвечает, но будто понимает, что я говорю! Я могу говорить с ним в течение 30 минут о приучении к горшку и о вознаграждении, когда он начинает ходить на горшок на коврике! Я думаю, он понимает меня, особенно с этими глазами. Он заставляет мое сердце таять. Я ему нужна и мне это нравится! – написала Спирс под видео.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Еще интересно, если не дочитать пост до конца, а просто начать смотреть видео, можно немного удивиться. Ведь после милого щенка в видео появляется почти обнаженная Бритни, зажигающая горячими плясками. Оказывается, это видео она добавила потому, что хотела показать еще и свою кошку, которая ходит рядом с ней. Но кто же заметил котенка? 🙂

Фото Getty Images

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