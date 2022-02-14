Макс Барских раскрыл новую песню: спел отрывок к Дню Валентина (ВИДЕО)

У Макса Барских скоро выйдет новый трек, посвященный поиску любви

Певец выложил в свой Instagram кусочек новой песни ко Дню святого Валентина.

– Всех с праздником любви! Те, кто нашел свою половину, любите покрепче! Те, кто еще в поиске, как и я, знайте, #ВсеВозможно! – написал Барских в сообщении.

Певец признается, что ищет свою любовь, но верит, что обязательно ее найдет. А этот отрывок песни – подарок для поклонников!

«Властелин колец: Кольца власти» — смотри первый тизер! Когда премьера?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Макс поздравил всех фанатов с тем, что они услышали демку (демоверсию записи). Певец рассказал, что она родилась несколько дней назад. И артист решил не ждать премьеры, а поделиться кусочком прямо сейчас.

Фото @max_barskih

Читай также:

Проверка Алины Паш Суспільним и беременная Преткович: Топ-3 новости шоубизнеса за выходные

Анна Тринчер показала новую грудь своей бабушке: «Я с тобой не согласна!»