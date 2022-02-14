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«Властелин колец: Кольца власти» — смотри первый тизер! Когда премьера?

Властелин колец: Кольца власти — смотри первый тизер! Когда премьера?

На финале Кубка SuperBowl 2022 показали новый тизер самого дорогого сериала современности «Властелин колец: Кольца власти»

И наконец-то засветили лицо некоторых героев! Эльфийскую правительницу Галадриэль сыграет валлийская актриса Морфидд Кларк, известная по фильму ужасов «Святая мод». В роли эльфа Эльронда молодой Нед Старк с шестого сезона «Игры престолов» Роберт Арамайо.

Напомним, что действия разворачиваются во Вторую эпоху, за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Именно в этот период создали кольца власти для людей, эльфов, гномов и Саурона. В шоу будет 22 центральных персонажа, включая Галадриэль, Исильдура, Халбранда, Элронда и Келебримбора.

На производство первого сезона потратили 465 млн. долларов – это будет самое дорогое ТВ-шоу. Ведь даже первый сезон «Игры престолов» сняли всего за 90 млн.

А уже 2 сентября на Amazon Prime состоится премьера! Вот тогда мы сможем оценить, что там нанимали.

Властелин колец: Кольца власти — смотри первый тизер! Когда премьера?

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