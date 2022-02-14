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Анна Тринчер показала новую грудь своей бабушке: «Я с тобой не согласна!»

Анна Тринчер показала новую грудь своей бабушке: «Я с тобой не согласна!»

Певица Анна Тринчер недавно увеличила свою грудь до третьего размера — осуществила свою мечту

И после того, как она недавно показала свою грудь в купальнике на отдыхе, девушка решила продемонстрировать ей и своей бабушке. У женщины сразу стали удивлены глаза, и она даже немного закричала от удивления. Анна спросила у бабушки нравится ли ей новая грудь.

— Люди добрые… Ой, дитя, Святая Мария… Хорошие, но это же так больно! – сказала бабушка.

— Уж не больно! – ответила ей звездная внучка.

– Но я все равно с тобой не согласна! Я тебя люблю такой, какой мне Бог подарил, а ты самая лучшая на Земле! – сказала ей бабушка.

 

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Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Дальше бабушка начала нежно обнимать и целовать Тринчер. Певица же написала, что бабушка, на удивление, отреагировала на перемены довольно спокойно. А фанаты отметили, что реакция бабушки была очень милой.

Фото @annatrincher_official

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