Проверка Алины Паш Суспільним и беременная Преткович: Топ-3 новости шоубизнеса за выходные

Что произошло в украинском и мировом шоубизнесе за выходные (12-13 февраля)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-3 новости шоубизнеса, которые произошли в выходные.

Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2022

В субботу, 12 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2022 года. В прямом эфире Украина определилась с представителем на международный песенный конкурс, который в этом году принимает Италия. С 8 баллами от профессионального жюри (Тина Кароль, Джамала, Ярослав Лодыгин) и 8 баллами от зрителей, победу в финале Нацотбора на Евровидение 2022 года получила Alina Pash. Артистка будет представлять Украину на песенном конкурсе с треком Тіні забутих предків. Послушать трек и почитать текст песни можно на сайте Нового канала.

Однако на Alina Pash сразу свалилось много критики, пользователи в сети возмутились ее победой, ведь певица якобы нелегально ездила в оккупированный Крым. Победительница национального отбора на конкурс Евровидение-2022 сразу отстояла и опубликовала документ, который доказывает, что она легально пересекала административную границу с аннексированным РФ полуостровом Крым. Согласно документу, в 2015 году певица въехала в Крым из-за КПВВ Чаплинка.

Однако некоторые блогеры отметили, что справка может быть подделкой. А поэтому, Суспільний вещатель обратился в ГНСУ (Государственной пограничной службе Украины) и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

– До завершения проверки Суспільне не будет подписывать соглашение об участии певицы на Евровидении, – написали представители на сайте Суспільного.

Блогерша Таня Пренткович беременна

Украинская блогерша Таня Пренткович беременна вторым ребенком! Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Папа второго ребенка – предприниматель Андрей Гонковский, с которым они встречаются уже два года, однако пока не женаты. Блогерша рассказала, что они очень волновались перед тем, как рассказать своей аудитории о таком важном событии.

— Держать все в тайне почти 5 месяцев, попытки втянуть беременный животик для стори, конспирации с бокалом игристого и все эти свободные аутфиты, чтобы подольше сохранить это только для нас и близких людей. Я так люблю быть беременной! Все проходит максимально легко, никакого токсикоза, – рассказала Пренткович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Пренткович???? (@tanyaprentkovych)

В своих сторис она обещает рассказать все более подробно, о реакции близких, родственников, друзей, о конспирации, и о том, когда же свадьба.

Адель готовится выйти замуж и стать мамой во второй раз

33-летняя британская певица Адель Лори Блу Адкинс готовится выйти замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Также артистка призналась, что готова стать матерью во второй раз. Об этом сообщает Daily Mail.

В интервью певица признается, что никому не расскажет, когда ей сделают предложение. Однако ранее Адель говорила, что готова снова сказать «да» своему избраннику после неудачного брака с предпринимателем Саймоном Конеки, от которого у нее есть сын.

— Я бы хотела еще детей, — также призналась Адель изданию. Она добавила, что очень надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Еще интересный факт — на церемонии вручения премии BRIT Awards певица вышла на публику с бриллиантовым кольцом, очень похожим на кольцо для помолвки. Однако еще недавно было известно, что Адель и ее парень Рич Пол переживают кризис в отношениях.

Фото Getty Images

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