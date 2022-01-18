Ексклюзив! Аня Трінчер вперше з’явилася на публіці з новими грудьми (ФОТО)

Блогерка і співачка Аня Трінчер виблискувала в ультра-короткій сукні на прем’єрі фільму «Любов і блогери», незважаючи на те, що після операції зі збільшення грудей минула лише доба

– Моя посмішка приховує мій тремор усередині, насправді, – зізналася блогерка Новому каналу, – і весь тягар ситуації. Тому що у мене зараз жахливо болить спина, тягне груди, я на знеболювальних та на антибіотиках, але прийшла на червону доріжку. Не могла пропустити таку знаменну для мене подію!

З’явився на прем’єрі фільму і хлопець Ані, блогер Олександр Волошин. Хлопець прийшов на захід на милицях, бо нещодавно переніс серйозну операцію.

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Аня зізналася, що її наречений (нагадаємо, що наприкінці 2021 року Волошин зробив дівчині пропозицію руки та серця) не в такому захваті від пластики грудей, як вона сама. Він не перешкоджав здійсненню мрії коханої, але й не підтримував ідею спочатку:

– Саша був плюс-мінус проти збільшення грудей, тому що йому шалено подобаюся я, подобається моє тіло, він приймає кожну частинку мене, захоплюється цим, – поділилася Аня. – Він, можна сказати, навіть засмутився трохи 🙂

Дівчина зізналася, що й сама досі не може звикнути до оновлень:

– Ось навіть зараз я дивлюся на мої нові груди, і вони ніби не мої. Немов якесь інше, стороннє тіло. Але гадаю, згодом я звикну. Я задоволена загалом результатом, незадоволена лише тим, що зробила такі маленькі, потрібно було робити як мінімум більше на розімір.

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Нагадаємо, що фільм «Любов і блогери» за участю Ані Трінчер, а також інших популярних блогерів, серед яких герої серіаліті Нового каналу «Київ вдень та вночі» Богдан Буше (Шелудяк) та Вікторія Маремуха, вийде на екрани всіх кінотеатрів України вже з 20 січня.