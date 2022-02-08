Анна Трінчер показала нові груди в купальнику: «Я соромлюсь» (Фото)

Співачка та акторка Аня Трінчер вперше показала фанатам груди після операції без спеціального медичного корсета

Вона носила його майже місяць після проведеної пластичної операції. Відео співачка виклала у Instagram. На ньому вона позує у басейні з піною, у яскраво-рожевому купальнику. Нагадаєм, що Анна казала, що зробила собі третій розмір.

– З одного боку я дуже рада, що зробила такий гарний акуратний розмір! У багатьох є оманлива думка, що якщо дівчата роблять груди, то це обов’язково повинні бути величезні бідони – це маячня. Хтось збільшує свій, і без того хороший, розмір, не сперечаюся, а хтось (я) робить груди, тому що до цього їх не було. Тому, цей розмір для моїх параметрів ідеальний! Але з іншого боку, як кажуть: «раз робити так робити» і я переживаю, що коли груди стануть на своє місце, я пошкодую, що не зробила більше, – написала Трінчер під відео.

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Також артистка поділилась ще більш відверти ми переживаннями.

– Сьогодні я на пару хвилин одягла купальник і зрозуміла, що я соромлюся… Не розумію звідки у мене виникли ці почуття. Я ж завжди так мріяла зробити груди і ходити з сорочкою на розхрист, а тепер потрібно звикнути до того, що ще одна частина тіла твого стала сууупер приваблива! – додала Трінчер.

Фото @annatrincher_official

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