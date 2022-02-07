Похудевшая Саша Зарицкая в корсете: изящная и стройная фигура (ФОТО)
Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая продолжает демонстрировать невероятную красивую себя в соцсетях
Певица выложила в Instagram фото в бежевом корсете. А потом еще и надела на корсет вязаный наряд, который изящно облегает ее стройную фигуру.
Напомним, что Саша Зарицкая похудела на 30 кг. Певица и раньше всегда выглядела стильно и прекрасно, но теперь демонстрирует, что стала более уверенной в себе и хочет делиться откровенными образами.
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Фото — @kazka.band
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