Олександра Зарицька показала сміливий виріз в районі декольте (фото)

Олександра Зарицька завжди вражала своєю вродою, привабливістю та стилем

Але зараз видно, що солістка гурту KAZKA, наче почала ще більше кайфувати від самої себе. Це класно і помітно, адже навіть її фото та погляд стали іншими. Як раніше розповідала Саша деяким ЗМІ, за час участі в проєкті «Танці з зірками», ій вдалося схуднути на 20 кілограмів. Зміни у фігурі артистка підкреслює ефектним вбранням та вже не боїться трохи привідкривати своє тіло.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала нові фотографії. Олександра вбрана в дуже ніжну сукню, проте виглядає вона надзвичайно сексуально. І не тільки через фатин і сміливий виріз в районі декольте, а й через неймовірно впевнений погляд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

До цього сама співачка зізнавалася, що їй подобаються зміни у фігурі після схуднення.

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