Саша Зарицька в мереживному бюстгальтері: зваблива співачка схудла на 30 кг

Олександра Зарицька продовжує вражати своєю вродою та сексуальністю

Солістка гурту KAZKA зараз відпочиває у Барселоні (Іспанія). У свої Instagram-stories вона виклала фото в одній лише білизні, який вона зробила у номері свого готелю. Саша зробила знімок у стильному мереживному бюстгальтері тілесного кольору, який дуже підкреслює її декольте.

Співачка вже схудла на 30 кг і видно, що дуже собою задоволена та намагається і далі слідкувати за своєю фігурою. У своїх Instagram-stories вона розповіла, що а Барселоні дуже смачно пахне свіжими булочками, тому вона ледь тримається, щоб не купити їх собі.

Тільки вийшла з душу: схудла на 20 кг Саша Зарицька, поділилась сексуальними фото

Фото @kazka.band

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