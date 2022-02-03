Эксклюзив! MamaRika — На руках: слушать онлайн

Певица MamaRika, которая совсем недавно стала мамой, выпустила песню «На руках», которую посвятила своему мужу Сергею Середе

Невероятно нежный и романтический трек стал продолжением автобиографичного периода в творческой жизни артистки. Так, выпущенный ранее хит «Maemo» был посвящен дню свадьбы Насти и Сергея, а в «Kava» рассказывается о беременности их первенцем Давидом.

В эксклюзивном комментарии Новому каналу MamaRika рассказала, что ей очень повезло с мужем, она может во всем на него положиться.

– Я его даже в шутку называю мама-папа, потому что он не только папа в семье, но еще и может спокойно ухаживать за сыном, как мама. Я помню, когда я поехала на свой первый концерт после родов, и оставила Сергея с Давидом на целые сутки, без бабушек или нянь, и он идеально справился. После этого я поняла, что с этим мужчиной можно и в огонь, и в воду, – рассказала певица.

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Делясь своими мыслями о песне, MamaRika, в первую очередь рассказывает о своих чувствах к мужу:

— Он – моя каменная стена. И когда в глазах нашего сына я вижу его отображение, понимаю, что моя сила и моя слабость только в его руках. Эту работу я посвящаю своему самому близкому другу, любви всей моей жизни – моему мужу.

Песня уже доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах на YouTube-канале MamaRika.

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