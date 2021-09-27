«Сексу не було десять місяців»: Сергій Середа про появу дитини

В інтерв’ю Славі Дьоміну в рубриці «Слава +» ведучий «Пекельної кухні» на Новому каналі відверто розповів, з якими труднощами їх сім’ї довелося зіткнутися під час вагітності та після народження сина

– У нас дуже складно проходила вагітність, – розповів Сергій Середа. – Були погрози. Нам відразу заборонили займатися сексом, Насті заборонили фізичні навантаження, виступи. Вона відмовилася від концертів. Ми дуже хотіли цю дитину, працювали над цим. Місяців зо три-чотири не виходило, і ми дуже засмучувалися. Але послухавши історії наших знайомих, зрозуміли, що це нормально. Настя не лежала на збереженні, я її забирав постійно додому, тому що державні клініки – це кошмар. Мені здається, ти можеш там лежати на збереженні і по ходу підхопити туберкульоз. Ми спеціально на час вагітності переїхали до приватного будинку в Одесі, тут свіже повітря, басейн.

А ось народжувати парі довелося повертатися до Києва, бо в Одесі, як виявилося, немає приватних пологових будинків.

– Це мій бізнес-план, – зі сміхом зізнається Середа в інтерв’ю.

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MamaRikа під час вагітності довелося не тільки відмовитися від сексу і гастролей. На тривалий час вона виявилася повністю відірваною від реальності:

– У мене був жорсткий токсикоз, я лежала два місяці, не могла нічого робити. Це було пекло. Я б краще ще три рази народила! Ти наче вмер і забув закрити очі. Так я жила більше двох місяців, – згадує молода мама. – Далі я була до всього готова! Давайте чесно, нам по 32. Ця вагітність була настільки бажаною, наскільки це можливо. Як ми собі це уявляли, так і вийшло.

На сьогоднішній день життя сексуальна пари поступово повертається у звичне русло:

– Ми чекали тільки офіційного дозволу від лікаря! – сміється співачка. – Сергій намагається мене «наздогнати» постійно, тому «п’ятихвилинки» проскакують в нашому житті. Ми знаходимо час на себе, і це круто.

Нагадаємо, що під час вагітності MamaRikа Сергій Середа якраз знімався в «Пекельної кухні» (Новий канал), тому можна тільки уявити, як ведучому вдавалося поєднувати особисте життя і роботу, і скільки разів він катався по маршруту «Київ – Одеса».

Не пропустіть новий випуск кулінарного реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі в понеділок о 19:00. Буде по-справжньому спекотно!

Фото: serega_sereda