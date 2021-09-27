«Ми тролили всі імена»: як MamaRika та Сергій Середа обирали ім’я сину та які одразу відкинули

Первісток у зіркової пари з’явився кілька місяців тому, весь цей час батьки не розкривали, як назвали дитину. В інтерв’ю Славі Дьоміну в рубриці «Слава +» ведучий «Пекельної кухні» на Новому каналі відверто розповів, як вони з дружиною обирали ім’я синові.

Сергій та Настя (MamaRika) назвали малюка Давидом. Це перше ім’я, на якому зійшлась пара, поділились батьки. Сергію спочатку подобалось ім’я Артур, проте Настя (MamaRika) його не зацінила, адже подумала, що син буде завжди асоціюватись з Артуром (королем), який витягає меч з каменя.

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– Ми настільки заморочені в цьому плані, що ми тролили всі імена, які намагались обрати. Дениска-пи**ка-іриска (сміється). Але ми в хорошому сенсі. Просто настільки прискіпливо до цього підходили і Давід – єдине ім’я, яке сподобалось, – розповідає MamaRika.

Також молодим батькам було важливо, щоб ім’я сина існувало в інших мовах та гарно звучало. Вони не хотіли, щоб у іноземців або на кордоні виникали труднощі з його вимовою.

Фото – @mamarika_official

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