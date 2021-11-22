MamaRika показала спокусливу фігуру після пологів: «чмокати і чмокати»

Декілька місіців назад співачка MamaRika народила первістка, а зараз вже може похизуватися сексуальною фігурою

Про це шанувальники дізнались від самої артистки, вона поділилася новим фото в своєму Instagram. На знімку зіркова мама позувала топлес, а з одягу на ній надіті лише одні трусики.

У кадрі MamaRika засвітила ідеальну фігуру – плоский живіт, тонку талію, спокусливі стегна та пишні груди. Схоже, всього лише за кілька місяців після пологів артистці вдалося повернути свої ідеальні форми.

– Традиційне п’ятничне на тлі пеленатора, – написала MamaRika.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого та дещо зухвалого фото співачки, про що свідчать тисячі лайків і десятки захоплених коментарів. «Ну нічого собі! Тільки чмокати і чмокати», «Оце так фото, оце так мамка», «Вау яка фігура в молодої матусі!», «Ох ти, ну і красотка!», – написали фанати у коментарях.

Фото @mamarika_official

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