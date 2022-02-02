Саша Зарицкая в кружевном бюстгальтере: соблазнительная певица похудела на 30 кг

Александра Зарицкая продолжает поражать своей красотой и сексуальностью

Солистка группы KAZKA сейчас отдыхает в Барселоне (Испания). В свои Instagram-stories она выложила фото в одном белье, которое она сделала в номере своего отеля. Саша сделала снимок в стильном кружевном бюстгальтере телесного цвета, очень подчеркивающего ее декольте.

Певица уже похудела на 30 кг и видно, что очень довольна и пытается и дальше следить за своей фигурой. В своих Instagram-stories она рассказала, что Барселона очень вкусно пахнет свежими булочками, поэтому она едва держится, чтобы не купить их себе.

Только вышла из душа: похудевшая на 20 кг Саша Зарицкая, поделилась сексуальными фото

Фото @kazka.band

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