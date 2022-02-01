Дженніфер Лопес – про стосунки з Беном Аффлеком

Селебриті поділилася, як відчуває себе поруч з коханим через майже 20 років розлуки

Напередодні Дня Святого Валентина, 14 лютого, на екрани вийде довгоочікуваний фільм «Вийду за тебе» з Дженніфер Лопес у головній ролі. І перед прем’єрою стрічки та Дня усіх закоханих співачка та акторка вирішила ексклюзивно обговорити з виданням People своє возз’єднання з актором Беном Аффлеком.

Як розповіла Джей Ло, зараз у її житті настав найкращий та найспокійніший період життя. Її діти здорові та щасливі, кар’єра йде вгору, близькі поруч, а сама зірка здобула довгоочікуване умиротворення та здорові стосунки зі своїм коханим.

«Я почуваюся такою щасливою, щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це гарна історія кохання, у якій ми отримали другий шанс», – поділилася Джей Ло.

І через таку камерну ідеальність їхнього буття зіркова пара намагається ще більше оберігати свої стосунки. Адже тоді у 2004 році саме надмірна увага ЗМІ все зруйнувала.

«Ми обоє сказали: «Вау, ми такі щасливі, і ми не хочемо, щоб щось із цього знову вступало в гру». Ми стали старшими, розумнішими, у нас більше досвіду, ми знаходимося в різних сферах нашого життя, тепер у нас є діти, і ми маємо бути дуже уважними до цих речей. Це такий чудовий час для всіх нас. Я просто відчуваю себе дуже щасливою і щасливою, що у мене щасливі стосунки, і я хочу зробити все можливе, щоб захистити їх та зберегти у безпеці. Це справді так… це святе», – зізналася співачка.

Дженніфер Лопес вважає, що час, який вони з Беном Аффлеком провели не разом дозволив їм краще зрозуміти себе та цінувати ці стосунки.

«Чому я можу навчити своїх дітей, так це тому, що справжнє кохання існує. Деякі речі можуть бути вічними, але це не означає, що вони просто мають пряму лінію. Я просто хочу, щоб моє майбутнє було повне любові та щастя, з моїми дітьми та моїм партнером», – розповіла Джей Ло.

Фото: Getty Images

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