Як Оля Полякова відсвяткувала свій День народження? (Фото)

Новий канал дізнався, що суперблондинці подарували зіркові друзі

День народження Оля Полякова відсвяткувала в одному з ресторанів Києва, вечір був гучним, яскравим та теплим. 38-річчя співачка зустріла в колі родини та зіркових друзів: чоловіка Вадима, старшої доньки Маші, подруги, телеведучої Маші Єфросініної та її чоловіка, телеведучої Лесі Нікітюк, співачки Даші Астаф’євої, Каті Осадчої та її чоловіка Юрія Горбунова, Соні Плакидюк, Андре Тана, Міші Ясинського, Олексія Суханова та багатьох інших.

Ми дізнались, які подарунки отримала співачка! Новому каналу стало відомо, що Маша Єфросініна подарувала Поляковій шовкову піжаму від свого бренду Mashsh, упаковану в гарну коробочку молочного кольору.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

А от Леся Нікітюк у своїх сторіс показувала, які квіти обирає для Олі Полякової. Навіть просила фанатів допомогти обрати найкращий варіант: «папоротник чи папоротник»? 🙂

Крім цього, в ексклюзивному коментарі Новому каналу дизайнер Андре Тан розповів, що подарував Олі Поляковій великий букет білих троянд та коротку сяючу сукню з високим вирізом і підкладними плечима.

– Ця сукня підкреслить нереально гарні ноги Олі, – зазначив дизайнер. – Я впевнений, що наша суперблондинка сяятиме в ній, як новорічна ялинка.

Гості, в тому числі й Полякова, викладали у соцмережі найяскравіші моменти зі свята. Наприклад, після того, як Маша Єфросініна віддала Олі подарунок, вони пристрасно поцілувалися та обійнялися. Ведучі спільного проекту на YouTube «Дорослі дівчата» дуже зблизились останнім часом. Все частіше можна побачити їх спільні фото та відео в Instagram.

Також на святі було багато теплих дівчачих розмов.

А чоловік Олі Полякової Вадим навіть пив з ліктя за красуню дружину під пильним наглядом телеведучої Лесі Нікітюк.

Гості активно танцювали та співали в караоке пісні самої ж суперблондинки.

Ну і однією з головних прикрас вечора стала не тільки іменинниця, а й торт із її зображенням та у кольорах нової книги співачки.

Фото – Instagram

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