Эксклюзив! Аня Тринчер впервые появилась на публике с новой грудью (ФОТО)

Блогер и певица Аня Тринчер сверкала в ультра-коротком платье на премьере фильма «Любовь и блогеры», несмотря на то, что после операции по увеличению груди прошли всего сутки

— Моя улыбка скрывает мой тремор внутри, на самом деле, – призналась блогер Новому каналу, — и всю тяжесть ситуации. Потому что у меня сейчас ужасно болит спина, тянет грудь, я на обезболивающих и на антибиотиках, но пришла на красную дорожку. Не могла пропустить такое знаменательное для меня событие!

Появился на премьере фильма и парень Ани, блогер Александр Волошин. Юноша пришел на мероприятия на костылях, так как недавно перенес серьезную операцию.

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Аня призналась, что ее жених (напомним, что в конце 2021 года Волошин сделал девушке предложение руки и сердца) не в таком восторге от пластики груди, как она сама. Он не препятствовал исполнению мечты любимой, но и не поддерживал идею изначально:

— Саша был плюс-минус против увеличения груди, потому что ему безумно нравлюсь я, нравится мое тело, он принимает каждую частичку меня, восхищается этим, — поделилась Аня. – Он, можно сказать, даже расстроился немного 🙂

Девушка призналась, что и сама до сих пор не может привыкнуть к обновлениям:

— Вот даже сейчас я смотрю на мою новую грудь, и она как будто не моя. Словно какое-то другое, инородное тело. Но думаю, со временем я привыкну. Я довольна в целом результатом, недовольна только тем, что сделала такой маленький, нужно было делать как минимум на размер больше.

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Напомним, что фильм «Любовь и блогеры» с участием Ани Тринчер, а также других популярных блогеров, среди которых герои сериалити Нового канала «Киев днем и ночью» Богдан Буше (Шелудяк) и Виктория Маремуха, выйдет на экраны всех кинотеатров Украину уже с 20 января.