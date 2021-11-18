Селебриты обручились через полгода отношений

Известная украинская певица Анна Тринчер в скором времени станет женой бизнесмена и скандального блоггера Александра Волошина. На днях парень сделал предложение своей любимой, на что девушка ответила громкое «да».

В своих социальных сетях Анна Тринчер даже поделилась видео самого предложения руки и сердца. Все произошло во время байкшоу, куда было приглашено множество близких и друзей Ани Тринчер. Александр Волошин опустился на одно колено и попросил певицу стать его женой, подарив обручальное кольцо от всемирно известного бренда Cartier. Именно о нем девушка мечтала долгие три месяца.

Свадьбу Анна Тринчер и Александр Волошин планируют сыграть в 2022 году. Но это будет не традиционное празднование, а молодежная вечеринка.

Читай также:

Анна Тринчер выходит замуж за Александра Волошина (ВИДЕО)

«Это моя мечта»: Аня Тринчер собирается увеличить грудь