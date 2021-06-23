Александр Волошин «кинул» ребенка на телефон? Хронология событий и подробности

Фото: @annatrincher_official

Всем, кто хоть раз заглядывал в Instagram или TikTok, хорошо известен блогер Александр Волошин. Парень снимает смешные видео со своей девушкой – Анной Тринчер, постоянно проводит розыгрыши среди подписчиков и даже продает авторские бизнес-курсы. Но на днях в сеть попало видео, на котором Александр Волошин дарит айфон маленькой девочке на улице… и тут же пытается забрать его обратно!

«Это реквизит, отдайте, пожалуйста, — обращается к маме девочки блогер. – Верните телефон, а я вам дам 2000 грн».

Но родительница расстроенного ребенка, который и не успел порадоваться подарку от любимого блогера, наотрез отказалась возвращать презент и предложила вызвать полицию. На видео видно, как Волошин начинает злиться и пытается вырвать заветную коробку из рук ошарашенной девочки.

Через несколько часов после того, как видео попало в сеть, аккаунты блогера в Instagram или TikTok оказались заблокированными, а его девушка – Анна Тринчер, на которую посыпались вопросы от подписчиков, отказалась комментировать ситуацию и призналась, что сама не понимаем, что происходит!

Александр Волошин вышел на связь и рассказал подробности своей «аферы»

Видео быстро разлетелось по сети, и неприятную ситуацию прокомментировали и другие блогеры. В частности, Юля Верба, один из самых популярный украинских блогеров, рассказала, что всегда знала, какой Волошин на самом деле:

— Я очень рада, что это видео попало в сеть, и теперь все знают, кто такой Волошин! Я это знала давно! Про его курсы знала, как он обманывает людей каждый день, как он рассказывает, сколько он платит за номера в отелях… Конец его репутации. Черное пятно, которое отмыть никогда не получится, стоило ему одного 12го айфона! Да включи мозги, отдай уже тот телефон! Ты прославился сегодня, Волошин. Ты просто звезда. Ты ведь этого хотел? Только немного не в ту сторону пошел. Аня Тринчер, которая с ним начала встречаться, наверное, уже об этом пожалела, потому что это пятно и на ее репутации.

Фото: @verbaaa

Негативно отреагировал на видео с Волошиным и ТТ-блогер ledboy1, участник top_team_housee, в котором был раньше и сам Александр:

— Какое отношение у меня может быть к этому человеку, если его вообще можно назвать человеком? Я очень хорошо относился к Саше, и мы с ним классно общались, когда он был в доме, был участником хауса, я ему помогал, он мне помогал. Но после этой ситуации, если я его встречу на улице, я даже не смогу ему руку пожать. Ты просто упал в моих глазах. Да, я понимаю, хайп, пранк, шутки… Но нужно понимать главное правило: уметь оставаться человеком в любых ситуациях.

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Но не все блогеры так резко высказались о Александре Волошине. Например, Богдан Буше призвал подписчиков не делать поспешных выводов:

— Я не хочу строить какие-то догадки чисто на обрывках видео, которое видел. Я даже полное видео не нашел, поэтому хочу услышать информацию от первого источника. Саше я не дозвонился вчера, сегодня не стал его дергать, потому что понимаю, что итак ему уже обрывают телефоны, а соцсети заблокировали. Все, что могу сказать, что не стоит делать поспешных выводов, прежде, чем мы не услышим две стороны. Да и в принципе, мама которая была на этом видео, тоже вела себя достаточно странно, как мне кажется…

Фото: @bushe8

Девушка Волошина, Аня Тринчер, в сторис рассказала, что в сети же появились призывы избить Александра, и некоторые даже готовы за это хорошо заплатить: «За сегодняшний день я поняла один парадокс. Вы обсуждаете человека, который нарушил нормы морали, а сами готовы его убить, побить, облить… Борцы за справедливость!»

Чуть позже Аня опубликовала сторис, в которых рассказала, что Саша вышел на связь и все ей рассказал. Теперь осталось подождать и правду узнают все.

Действительно ли Волошин поступил настолько некрасиво по отношению к маленькой поклоннице или же постановка ради хайпа, как предполагают многие подписчики, пока остается загадкой. Что ж, продолжаем следить за новостями и ждем новых подробностей.

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