Маша Ефросинина обнажилась в новой фотосессии и рассказала, как научилась любить свое тело

Телеведущая поделилась, какой ежедневный ритуал помог ей принять себя и свою внешность

Порой кажется, что Маша Ефросинина пришла на в этот мир, чтобы мотивировать и вдохновлять людей. Она активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, используя свою медийность, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Благодаря этому украинская телеведущая вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей страны.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Интересно, что даже социальные сети Маша Ефросинина использует не только ради монетизации и самопиара. Многие публикации телеведущей несут полезный для миллионов людей месседж. Например, в понедельник, 17 января, на официальной странице в Instagram она опубликовала большой пост, в котором затронула актуальную сейчас тему принятия себя.

Так, Маша Ефросинина рассказала, как научилась принимать и любить собственное тело. В этом ей помог один утренний ритуал, о котором она узнала благодаря своей наставнице по кундалини йоге (это одно из направлений йоги, система упражнений, призванная поднять энергию кундалини из основания позвоночника с помощью регулярной практики медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр — прим.ред.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

«Много лет назад моя учитель по кундалини йоге, японка Коко, заставляла меня перед началом занятий гладить своё тело, медленно и с любовью. Мне этот ритуал давался дико непросто — ну что за фигня гладить себя? Но Коко говорила: «Пока ты не научишься испытывать удовольствие от касаний каждого сантиметра своего тела, ты не начнёшь себя по-настоящему любить», — рассказала поклонникам Маша Ефросинина. — С тех пор каждое утро я начинаю с потягиваний и прикосновений к единственному и неповторимому, что мне дала природа — моему телу. Дальше мой ритуал заключается в том, чтобы рассмотреть себя в зеркале, и поблагодарить себя за то, что я над телом работаю и ухаживаю за ним. Это помогает со временем научиться не корить себя за неидеальное отражение или набранные килограммы, а спокойно договариваться с собой о нужном режиме. И ещё моя Коко советовала всегда с утра улыбнуться своему отражению, по-настоящему, искренне и тепло: «После этого, мисс Мария, вы начнёте замечать, как вам улыбается мир…»

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