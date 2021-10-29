Знаменитості визнали, що не лише природа «підтримує» їхні обличчя

Те, що телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросініна та співачка Оля Полякова виглядають у свої за сорок просто розкішно – це факт. Але дискусії про те, наскільки їхня «молодість» природна, не вщухають. І ось нарешті в новому випуск їхнього YouTube-шоу «Взрослые девочки» Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, що колють ботокс.

– Я роблю ботокс з 23 років. Зараз – раз на 8 місяців, і він у мене там гуляє. У моєму обличчі взагалі немає нічого: я не роблю нитки, не роблю мезотерапію. У мене дуже крупні риси обличчя, якщо я почну робити гіалуронку, буду схожа на покусану бджолами жінку. Сказати, що я нічого не роблю з обличчям, – це буде цілковита брехня. Щоб сьогодні сісти в кадр, я прокинулася за три години до того, як виїхати з дому. До мене прийшла косметолог, вона зробила мені ручний масаж обличчя, який важко витримати, потім я нанесла серйозну колагенову маску, яка коштує під 150 доларів за одну процедуру. І ось цим сьогодні сяю. Я почала відвідувати косметолога лише два роки тому, до того не була ніколи. Вважала, що це дуже дорого, – зізналася Оля Полякова.

Виявилося, що після певного віку співачка почала багато уваги та часу приділяти своєму обличчю. Вона ніколи не постане перед камерою без того, щоб пройти кілька процедур незадовго до зйомок. У неї не буває так, що просто вмилася, нафарбувалася і зайшла «в кадр». Оля Полякова зізналася, що її обличчя не торкалися руки пластичного хірурга, але років через 10 вона не виключає такого варіанту підтримання молодості.

– Я вколола свій перший ботокс у 20 років. Це було мені зовсім не потрібно, але мене переконали, що так буде круто, і лише тоді я почала бути зіркою. Останні п’ять років маю проблему: в мене виробився імунітет до ботоксу, він мене не бере. Частково через це й обрізала чолку. Бо мій лоб «ходить» по всьому обличчю та голові. Я ніколи не роблю апаратні процедури, бо маю проблему, через яку завжди страждаю, – пігментація на обличчі. Вона з’явилася півроку тому. Я буквально прокинулася з рябим обличчям. Швидше за все, це була постковідна реакція. Мені пояснювали, що пігментні плями – це гормональний збій, – розповіла Маша Єфросініна.

Телеведуча зізналася, що до 42 років вона кайфувала, називаючи свій вік та отримуючи захоплену реакцію. Але пігменті плями дуже підкосили її впевненість у собі, саме тоді вона відчула себе старою.

Більше на тему прийняття себе від Маші Єфросініної та Олі Полякової дивіться у новому випуску YouTube-шоу «Взрослые девочки».

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