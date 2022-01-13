Только вышла из душа: похудевшая на 20 кг Саша Зарицкая, поделилась сексуальными фото

Солистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая недавно похудела на 20 кг во время участия в одном из телевизионных шоу

Саша всегда была эффектной и стильной девушкой, однако сейчас видно, что девушка стала кайфовать еще больше. Об этом свидетельствует большое количество ее личных фотографий в соцсетях. Даже изменился ее взгляд, стал еще более сексуальным и пронзительным.

В своих страстях певица поделилась откровенным фото после душа. На нем девушка позирует в решнике на голове, одетая только в легкий бюстгальтер, подчеркивающий ее привлекательные формы. Но со временем появилось еще и второе фото. На нем Саша позирует в примерочной, в курточке и с немного обнаженной грудью. Также видно, что певицы привлекательный и спортивный пресс. Ну как можно ею не восхищаться?

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