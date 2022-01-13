Співачка поділилася новим фото з сонячної Мексики

Нещодавно зіркове подружжя Потап і Настя Каменських, які планують вагітність, вирушили в довгоочікувану відпустку. Для відновлення сил після новорічно-різдвяних корпоративів репер і поп-виконавиця обрали спекотну Мексику, а саме — місто Тулум.

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Потап та Настя Каменських насолоджуються відпусткою, та активно діляться із шанувальниками фото та відео з мексиканського курорту. Так, на своїй офіційній сторінці в Instagram дружина українського репера опублікувала спокусливе фото. Каменських позувала в екстремальному бікіні з леопардовим принтом і напівпрозорій чорній туніці, продемонструвавши модельні стегна та пружні сідниці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Побачивши нове фото Насті Каменських у бікіні, її численні шанувальники засипали Instagram-публікацію компліментами та схвальними коментарями. А як тобі спокусливий знімок співачки з сонячної Мексики? Ділися думкою в соціальних мережах Нового каналу!

Фото: @kamenskux

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