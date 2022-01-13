Настя Каменских в экстремальном бикини похвасталась модельными бедрами
Певица поделилась новым фото из солнечной Мексики
Не так давно звездные супруги Потап и Настя Каменских, которые планируют беременность, отправились в долгожданный отпуск. Для восстановления сил после новогодне-рождественских корпоративов рэпер и поп-исполнительница выбрали жаркую Мексику, а именно — город Тулум.
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Потап и Настя Каменских наслаждаются отпуском, и активно делятся с поклонниками фото и видео с мексиканского курорта. Так, на своей официальной странице в Instagram жена украинского рэпера опубликовала соблазнительное фото. Каменских позировала в экстремальном бикини с леопардовым принтом и полупрозрачной черной тунике, продемонстрировав модельные бедра и упругие ягодицы.
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Увидев новое фото Насти Каменских в бикини, ее многочисленные поклонники засыпали Instagram-публикацию комплиментами и хвалебными комментариями. А как тебе соблазнительный снимок певицы из солнечной Мексики? Делись мнением в социальных сетях Нового канала!
Фото: @kamenskux
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