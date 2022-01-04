Настя Каменських показала свою величезну гардеробну (ФОТО)
Співачка Настя Каменських показала, як збирається у довгоочікувану відпустку з чоловіком
Настя Каменських і Потап живуть в розкішному будинку під Києвом. Цього разу співачка опублікувала в своєму Instagram фото, зроблене в гардеробній кімнаті. На ньому можна оцінити величезні масштаби, прям мрія кожної дівчинки!
На фотографії Каменських в домашньому одязі, в якому позувала, сидячи посередині гардеробної кімнати. Навколо знаменитості були розкидані численні речі.
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– Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки, – поділилася з шанувальниками Настя.
Після Каменських показала і свого чоловіка, в момент очікування літака, та свої знімки в аеропорту.
Фото @kamenskux
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