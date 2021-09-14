Настя Каменских и Потам планируют детей

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса мечтает о наследниках. Читай, когда они станут счастливыми родителями

23 мая 2019 года отгремела грандиозная свадьба Потапа и Насти Каменских. Поклонники долгие годы ждали этого события, поэтому звездные влюбленные были в центре всеобщего внимания. Но вскоре фанатов ждали еще более интересные новости! Оказалось, что Потап и Настя Каменских расписались за три года до свадебного торжества. Влюбленные голубки «сбежали» в Лас-Вегас и тайно узаконили отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

С тех пор, как Потап и Настя Каменских, которые недавно стали крестными родителями, перестали скрывать от публики свою любовь, прошло уже более двух лет. И все это время поклонники звездной парочки, не переставая, следят за их совместной жизнью. Они с нетерпением ждут момента, когда Настя Каменских объявит о беременности от Потапа. И на днях мечты фанатов сбылись, хоть пока и не так, как бы им этого хотелось…

Настя Каменских и Потап скоро станут родителями

Недавно Потап дал интервью украинской прессе и едва ли не впервые не стал отмалчиваться на вопросы о личном. Так, рэпер, который воспитывает 12-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой, признался, почему у него с Настей Каменских нет совместных детей. По словам Алексея Потапенко (настоящее имя рэпера Потапа — прим.ред.), многие считают, что они с женой «зазвездились и не хотят обременять себя малышами». Но это не так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Муж Насти Каменских отметил, что они мечтают стать родителями, и «это произойдет, когда разрешат высшие силы». Потап также добавил, что хочет пятерых детей. А поскольку у него уже есть один сын, четверых малышей от Насти Каменских ему будет достаточно.

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