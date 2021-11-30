Настя Каменських здивувала новим образом: «Така справжня і світла» (ФОТО)
Українська співачка Настя Каменських любить викладати гарні фото у соцмережі, все звикли бачити її гарну фігуру та красиве обличчя
Але цього разу вона здивувала шанувальників, адже стиль дівчини змінився. Настя приміряла на себе мусульманський образ в Абу-Дабі. У кадрі вона позувала в несподівано-витонченому шовковому хіджабі ніжно-рожевого відтінку на тлі мечеті шейха Заїда. Фотографіями зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
– Кожен день – це благословення – підписала пост Каменських.
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Фотосесія викликала захоплення шанувальників артистки, які поспішили засипати її компліментами: «Краще, ніж гола!», «Шахерезада», «Така справжня і світла».
Фото @kamenskux
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