Потап и Настя Каменских стали родителями?! Подруга семьи показала их новорожденного малыша (ВИДЕО)
Это самое трогательное, что ты сегодня увидишь!
Только недавно вся сеть гудела о том, что Настя Каменских едва не лишилась жизни в страшном ДТП. Об инциденте рассказал звездный супруг певицы – рэпер и продюсер Потап. Подробностями происшествия он поделился во время интервью с Машей Ефросининой для YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вскоре после этого стало известно, что в семье Потапа и Насти Каменских случилось пополнение. Мамочкой стала домашняя любимица певицы – собачка по кличке Мими (порода – бишон фризе). Она родила своим звездным хозяевам пятерых (!) щенят. Потап и Настя были очень рады этому событию. И поспешили поделиться новостью с поклонниками в социальных сетях.
С «потомством» Потапа и Насти Каменских успели познакомиться их близкие. Так, потискать новорожденных четвероногих пришла лучшая подруга певицы – украинский дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Жена Позитива, который сообщил о распаде группы «Время и Стекло», опубликовала в Insta-Stories видео с одним щеночков. Это очень трогательно!
Читай также:
Первый лям: Настя Каменских получила «Золотую кнопку» YouTube
Без купальника? Настя Каменских возбудила поклонников фото в бассейне