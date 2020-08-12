Потап и Настя Каменских стали родителями?! Подруга семьи показала их новорожденного малыша (ВИДЕО)

Это самое трогательное, что ты сегодня увидишь!

Только недавно вся сеть гудела о том, что Настя Каменских едва не лишилась жизни в страшном ДТП. Об инциденте рассказал звездный супруг певицы – рэпер и продюсер Потап. Подробностями происшествия он поделился во время интервью с Машей Ефросининой для YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 9 Авг 2020 в 6:49 PDT

Вскоре после этого стало известно, что в семье Потапа и Насти Каменских случилось пополнение. Мамочкой стала домашняя любимица певицы – собачка по кличке Мими (порода – бишон фризе). Она родила своим звездным хозяевам пятерых (!) щенят. Потап и Настя были очень рады этому событию. И поспешили поделиться новостью с поклонниками в социальных сетях.

С «потомством» Потапа и Насти Каменских успели познакомиться их близкие. Так, потискать новорожденных четвероногих пришла лучшая подруга певицы – украинский дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Жена Позитива, который сообщил о распаде группы «Время и Стекло», опубликовала в Insta-Stories видео с одним щеночков. Это очень трогательно!

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