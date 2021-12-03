Рианна прокомментировала слухи о своей беременности от A$AP Rocky

Звезда резко ответила подписнице в директе

Вы уже слышали, что Рианна может ожидать ребенка от рэпера A$AP Rocky? По крайней мере, такие подозрения возникли у поклонников певицы после появления на церемонии провозглашения республики Барбадос, где получила звание национального героя. Платье девушки от Bottega Veneta настолько обтянуло формы, что выделило ее животик. Именно поэтому все и предположили, что селебрити может быть беременна.

Одна из подписниц Рианны решила поздравить звезду с предстоящим пополнением в директе в Instagram и не осталась без ответа. Певица решила отписать фанатке, заодно прокомментировав слух о беременности.

«Можно ли мне прийти на baby shower, сестричка? Правда, или нет, ваши дети будут красивыми. Извините, что все сейчас в вашей матке», – написала поклонница.

А Рианна решила подыграть и добавила юмора в свой ответ: «Стоп! Вы не пришли на первые 10 baby shower?! Вы все разводите меня каждый год, черт возьми».

Похоже, что 33-летняя Рианна пока не ожидает первенца. Напомним, что певица Рианна и рэпер A$AP Rocky начали встречаться зимой 2021 года.

Фото: Getty Images

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