Рианна призналась, что ее возбуждает в сексе с A$AP Rocky

Селебрити приоткрыла тайны своей интимной жизни

Американская певица Рианна уверена в своей сексуальности и всячески пытается добавить сексуальной уверенности всем женщинам, выпуская свое белье Savage x Fenty. На последнем своем показе, который состоялся совсем недавно, Рири даже сказала, что ее работа над собственным брендом белье стоит всех бессонных ночей. А в одном из интервью после представления новой коллекции звезда даже проговорилась о своей интимной жизни.

В разговоре с ведущим шоу Daily Pop Рианна поделилась деталями своей сексуальной жизни с бойфрендом A$AP Rocky. Интервьюер решился спросить, что именно возбуждает звезду. Тогда Рири назвали ТОП-3 вещи, которой ее возбуждают больше всего.

«Я люблю ладан, травку, одеколон и немного« тяжелой работы »», — заинтриговала Рианна.

Фото: Getty Images

Читай также:

И спереди, и сзади: Рианна показала пышные формы в секси-белье (ФОТО)

Fenty Hair: Рианна запустит бренд средств для волос