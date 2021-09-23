«Немножко тяжелой работы»: Рианна призналась, что ее возбуждает в сексе с A$AP Rocky
Селебрити приоткрыла тайны своей интимной жизни
Американская певица Рианна уверена в своей сексуальности и всячески пытается добавить сексуальной уверенности всем женщинам, выпуская свое белье Savage x Fenty. На последнем своем показе, который состоялся совсем недавно, Рири даже сказала, что ее работа над собственным брендом белье стоит всех бессонных ночей. А в одном из интервью после представления новой коллекции звезда даже проговорилась о своей интимной жизни.
В разговоре с ведущим шоу Daily Pop Рианна поделилась деталями своей сексуальной жизни с бойфрендом A$AP Rocky. Интервьюер решился спросить, что именно возбуждает звезду. Тогда Рири назвали ТОП-3 вещи, которой ее возбуждают больше всего.
«Я люблю ладан, травку, одеколон и немного« тяжелой работы »», — заинтриговала Рианна.
Фото: Getty Images
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