Рианну заподозрили в беременности

Изменения в фигуре артистки спровоцировали слухи о ее интересном состоянии

На днях известной певице Рианни вручили награду и удостоили статус национального героя республики Барбадос, откуда звезда родом. Но внимание поклонников и хейтеров звезды привлекла не столько престижная награда, сколько внешний вид певицы во время награждения.

На официальной церемонии в столице острова Бриджтауне Рианна появилась в платье от Bottega Veneta, которое подчеркивало ее формы. Платье настолько подчеркнуло все изгибы фигуры селебрита, что фанаты предположили, что 31-летняя артистка и ее любимый рэпер A$AP Rock ждут ребенка. Интересно, что на протяжении всей церемонии сама Рианна всячески пыталась прикрыть свой животик – то руками, то книгой.

Официальных комментариев от Рианны о предположении ее фанатов не было. Поэтому нам всем остается только ждать и наблюдать, растет ли животик знаменитости дальше.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Немножко тяжелой работы»: Рианна призналась, что ее возбуждает в сексе с A$AP Rocky

И спереди, и сзади: Рианна показала пышные формы в секси-белье (ФОТО)