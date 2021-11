«Игра в кальмара» — второму сезону быть: «Ги-Хун вернется и сделает что-нибудь хорошее для мира»

Южно-корейский сериал совершил фурор в сентябре 2021 года, его посмотрели в 90 странах мира

Все фанаты задавали вопросом, а будет ли второй сезон? Ведь финал остался достаточно открытым, с намеком на продолжение. И вот наконец-то дождались! Режиссер и сценарист Хван Дон Хёк в интервью Associated Press признался, что второй сезон нашумевшего сериала все-таки снимут.

— Было так много давления, так много спроса и столько любви ко второму сезону. Так что я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но я скажу, что действительно будет второй сезон, сейчас он разрабатывается у меня в голове, — рассказал режиссер.

Хван Дон Хёк пока что не разглашает никаких подробностей о сюжете и судьбе главных героев во втором сезоне, однако все-таки поделился одной деталью:

— Сон Ги-Хун вернется и сделает что-нибудь хорошее для этого мира.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021