Рецепт цукрових сот: відоме печиво з серіалу «Гра в кальмара»

В «Гри в кальмара» від Netflix фанатів стає дедалі більше. У серіалу з’являються свої тренди та фішки, які хоче спробувати чи отримати кожен. Одна з таких – цукрові соти, рецепт яких заполонив весь TikTok та Instagram. Цукрові соти – карамельне печиво, в одному з епізодів гравці мали вирізати з нього фігурки, якщо ж в процесі вона розвалюється, гравець вибуває. Рецепт цукрового печива доволі простий, його навіть не доведеться пекти в духовці, а інгредієнти для нього знайдуться на будь-якій кухні. Проте в мережі з’являється багато фейкових рецептів, через що печиво не виходить. Наша редакція випробувала декілька та знайшла ідеальний. Тож, найкращий рецепт цукрових сот з серіалу «Гра в кальмара» спеціально для тебе.

Щоб приготувати дві-три соти тобі знадобиться:

3 чайної ложки цукру,

⅓ ст. л. соди або розпушувача для тіста (ми брали соду).

Далі – покроковий рецепт цукрових сот:

Крок 1: Розігріваємо сковороду і відправляємо на неї весь цукор. Помішуємо 6-8 хвилин до повного розчинення. Краще використовувати дерев’яну або силіконову лопатку.

Крок 2: Додаємо соду або розпушувач і продовжуємо помішувати.

Крок 3: Отриману густу оранжево-коричневу пасту розливаємо по двом круглим формах, викладеним на пекарській папір.

Крок 4: Формуємо акуратні коржі, а по центру формочкою для печива або пластиліну видавлюємо фігурки. Даємо застигнути дві-три години.

Все! Ось, що вийшло в мене (в авторки матеріалу):

Це печиво можна їсти або, наприклад, пограти з родиною. Хай кожен за якийсь певний час намагатиметься акуратно голкою відділити фігурку від іншої частини печива. Хто зробить це першим та якісно – переміг, а хто програв – можете вимити посуд або попрасувати речі. Таке печиво – крута можливість показати, що ти в тренді, особливо, якщо в тебе є діти чи сестри/брати.

Та порада від авторки – цукор розчиняй на середньому вогні і постійно помішуй, а оранжево-коричневу пасту якнайшвидше розливай у форми, адже якщо вона застигне на сковорідці, то відмивати буде в рази складніше. Рецепт перевірений – з нього печиво вийшло з першого разу, до того були дві невдалі спроби з іншими рецептами.

Які ж фішки ще має серіал? Читай цікаві факти про «Гра в кальмара» та дізнавайся. А ще нещодавно режисер Хван Дон Хек пояснив кінцівку серіалу «Гра в кальмара», тому, якщо для тебе ще залишилися незрозумілі моменти – читай цей матеріал.

Фото – кадри з серіалу, Getty Images

Авторка – Олександра Шмарова

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