Серіал Гра в кальмара на Netflix – цікаві факти

«Гра в кальмара» від Netflix побив всі рекорди, обійшовши інши топові кінокартини. Деякі фанати серіалу вже дивляться його по другому або третьому колу і це не дивно. Адже «Гра в кальмара» приховує в собі безліч цікавих підказок, фактів, деталей, які можна вивчати і вивчати. Ти ще не подивився серіал ні разу? Тоді швидше біжи та вмикай першу серію, адже наступні факти точно тебе зацікавлять, а також можуть містити невеликі спойлери! Цікаві факти про серіал «Гра в кальмара» від Netflix до твоєї уваги.

Реальна лялька?

В першому епізоді велитенська лялька знищувала гравців під час гри Червоне світло – Зелене світло. І який же відчуваєш страх, коли дізнаєшся, що вона існує насправді. Лялька знаходиться в Південній Кореї, в селі в окрузі Джінчхон в Чхунчхонбок-до. Якщо якось буде можливість, можеш відвідати та подивитись на неї вживу. Проте, чи вистачить в тебе сміливості після першої серії?

Номер телефону в карточці

На початку гри кожен гравець отримує загадкову картку з номером телефону на зворотному боці. Виробнича група зробила помилку, видаливши перші три цифри номера замість середніх або останніх чотирьох. Для корейських телефонних номерів, якщо останні вісім цифр набираються без коду зони, дзвінок все одно можна зробити. Тому вийшла неймовірна прикрість, номер виявився справжнім та всі фанати, звичайно ж, намагаються дзвонити по ньому. Власницею телефонного номеру виявилась жінка і тепер їй постійно хтось дзвонить та пише смс. Погодься, не дуже приємно. Запитаєш, чому вона його не замінить? Жінка не може, адже саме цей номер телефону пов’язаний з її бізнесом.

Серіалу могло не бути

Під час інтерв’ю, режисер Хван Дон Хек розповів, що ідея серіалу народилася ще в 2009 році, але він зіткнувся з десятиріччям перешкод і відмов, перш ніж зміг все реалізувати. При чому відмовлялися, і актори, і інвестори. З роками світ змінився, і ці зміни відкрили двері для «Гри в кальмара». Тут, напевно, вплинула і пандемія, і популярність фільму «Голодні ігри», який за задумом дуже схожий на корейський.

Реальна масока чи комп’ютерна графіка?

У шоу говориться, що 456 людей з усіх верств суспільства запросили для участі в грі. Дуже часто кінокомпанії не хочуть платити великі гроші масовці та створюють людей за допомогою комп’ютерної графіки. Проте в цьому серіалі все по-справжньому. У фільмі справді знялися 456 людей, що робить його живим та більш цікавим.

Фейк чи правда: Netflix відтворить «Гру в кальмара» у реальному житті

Костюми наглядачів хотіли зробити іншими

Коли починаєш дивитись та любити якийсь серіал, то вже не уявляєш, що якась деталь могла б бути зовсім іншою. Наприклад, вигляд наглядачі гравців міг бути такий: костюми бойскаутів а маски з обличчями тварин. Як тобі? Але потім режисер та костюмери вирішили, що глядачам має бути незрозуміло, хто скривається за масками та одягом, а костюми бойскаутів занадто б видавати стать людини. Тому команда ухвалила рішення про червоні (рожеві) комбінезони та загадкові чорні маски.

«Статуї» – реальні люди

Пам’ятаєш VIP-зал зі статуями, які вкриті фарбою та масками тварин? Так от, це живі люди. Одна з корейських блогерок розповіла ЗМІ, що ій теж пропонували таку «роль», але вона відмовилась. Проте дівчина розповіла, що за три дні роботи, плюс проживання, харчування та транспортні послуги, знімальна команда пропонувала їй 5 млн вон (4243 дол США). Як тобі такий гонорар, погодилась би?

Всі ігри відомі ще на початку серіалу

Якщо придивитись уважно, то ще на початку серіалу можна помітити підказки того, які ж ігри чекають на героїв. На початку шоу є сцена, яка видає все, потрібно тільки стопнути кадр та почати розглядати.

Чи буде другий сезон «Гри в кальмара»?

Режисер шоу вклав дуже багато енергії та алкоголю в процес створення серіалу. На початку, йому доводилось випити півпляшки соджу (традиційний корейський напій з рису або пшениці) і тільки потім «приходила муза».

– Написання «Гри в кальмара» було для мене складніше, ніж зазвичай, тому що це був серіал, а не фільм. На те, щоб написати і переписати перші два епізоди, у мене пішло шість місяців. Потім я порадився з друзями і почерпнув підказки з приводу поліпшень з їх відповідей, – розповів Хван Дон Хек одному з видань.

Тим не менш, можна порадіти, адже він був би готовий розробити другий сезон, якби йому надали команду досвідчених режисерів.

Впевнені, що тобі цікаво роздивитись всіх акторів ближче. Чудова новина – не потрібно довго і нудно шукати. Instagram-акаунти акторів з «Гри в кальмара» ми знайшли для тебе.

Фото – кадри з серіалу, Getty Images

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