«Стоп, знято!»: Як проходить останній день зйомок «And just like that…» – продовження «Секс і місто»

9 листопада у Нью-Йорку знімають останні епізоди продовженя культового серіалу «Секс і місто» – «And just like that…»

Акторка Сара Джессіка Паркер показала відео у своєму Instagram з останнього дня зйомок кінострічки. Як ми розуміємо, Сара пов’язана контрактом, а тому нічого спойлерного продемонструвати не може, тож у кадр потрапили коридори знімального майданчика номер чотири.

Паркер зазначила, що відчуває «сентиментальний сум», проходячи коридорами студії в «туфельках Керрі». Крім цього, в сотанній знімальний день акторку бачили в білій сукні з червоним малюнком та коричневому жакеті.

Як було видно по фото і відео, серіал «And just like that…», сиквел культової телесаги «Секс і місто», знімається у студіях та на вулицях Нью-Йорка з червня. Знімальна група робить все дуже оперативно, оскільки зйомки завершуються вже цього тижня, а прем’єра очікується наприкінці 2021 року.

Вже з нетерпінням чекаємо грудня, щоб нарешті побачити, що ж буде відбуватись з улюбленими героїнями.

Фото – кадри з серіалу, Getty Images

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