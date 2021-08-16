Настя Каменских и Потап скоро станут родителями
Звездные супруги вскоре нянчить младенца
Украинская певица Настя Каменских и ее муж рэпер Потап скоро станут родителями! Правда, в ближайшее время пара примеряет на себя лишь роль крестных родителей.
В сети говорят, что Настя и Потап станут крестными родителями будущего малыша Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей. Такие выводы пользователи Instagram сделали после вечеринки в честь ребенка. Юрий Горбунов опубликовал совместное фото с женой Екатериной Осадчей, Настей Каменских и Потапом, поставив хэштег #куми. Даже особых детективных скиллов не нужно, чтобы все понять.
Какая прекрасная новость!
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