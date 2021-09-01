Настя Каменських голою пірнула до басейна: бадьора та спортивна (відео)

Бадьора та спортивна: Настя Каменських голою пірнула до басейна (відео)
Співачка дуже любить спорт та намагається показувати приклад своїм підписникам
Настя Каменських вміє порадувати фанатів своїм контентом у Instagram. На цей раз вийшло так само. Співачака яскраво та спортивно зустріла перший день осені – пірнула оголеною у власний басейн.
На відео Настя спочатку стоїть біля свого басейну у рушнику та розповідає про те, що збирається зробити.
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– Після ранкового тренування дуже класно пірнути в басейн. А водичка прохолодна! Але я зараз спробую, – говорить на відео Настя.
Далі Каменських скидає з себе рушник та в наступному кадрі вже опиняється в басейні. Але, хейтери, не переживайте, цензура повністю дотримана.
Видно, що після такого кроку Настя надзвичайно щаслива та бадьора. Чутно, що знімав співачку її чоловік Потап.
Фото – @kamenskux
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