Настя Каменських голою пірнула до басейна: бадьора та спортивна (відео)

Співачка дуже любить спорт та намагається показувати приклад своїм підписникам

Настя Каменських вміє порадувати фанатів своїм контентом у Instagram. На цей раз вийшло так само. Співачака яскраво та спортивно зустріла перший день осені – пірнула оголеною у власний басейн.

На відео Настя спочатку стоїть біля свого басейну у рушнику та розповідає про те, що збирається зробити.

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– Після ранкового тренування дуже класно пірнути в басейн. А водичка прохолодна! Але я зараз спробую, – говорить на відео Настя.

Далі Каменських скидає з себе рушник та в наступному кадрі вже опиняється в басейні. Але, хейтери, не переживайте, цензура повністю дотримана.

Видно, що після такого кроку Настя надзвичайно щаслива та бадьора. Чутно, що знімав співачку її чоловік Потап.

Фото – @kamenskux

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