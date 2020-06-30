Артистка призналась, что уже давно является женой рэпера

Украинская певица Настя Каменских | NK раскрыла многолетнюю семейную тайну. Оказывается, что Настя Каменских и Потап поженились еще три года назад!

Тайная свадьба звездной пары была незапланированной. Пара провела церемонию в Лас-Вегасе. Женил певицу и рэпера Элвис. На подготовку и поиск белого платья у невесты было всего несколько часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kamenskux 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Кто бы знал, но неожиданным свадьбой Насте Каменских и Потапу удалось поразить всю страну дважды.Похоже, то, что происходит в Вегасе, не всегда остается в Вегасе.

Напомним, что Настя Каменских и Потап официально поженились 23 мая 2019. На свадьбе присутствовали звезды украинского шоу-бизнеса.

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