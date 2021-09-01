Настя Каменских голой нырнула в бассейн: бодрая и спортивная (видео)

Бодрая и спортивная: Настя Каменских голой нырнула в бассейн (видео)
Певица очень любит спорт и пытается показывать пример своим подписчикам
Настя Каменских умеет порадовать фанатов своим контентом в Instagram. На этот раз получилось так же. Певица ярко и спортивно встретила первый день осени — нырнула обнаженной в собственный бассейн.
На видео Настя сначала стоит возле своего бассейна в полотенце и рассказывает о том, что собирается сделать.
— После утренней тренировки очень классно нырнуть в бассейн. А водичка прохладная! Но я сейчас попробую, — говорит на видео Настя.
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После этого Каменских сбрасывает с себя полотенце и в следующем кадре уже оказывается в бассейне. Но не переживайте, хейтеры, цензура полностью соблюдена.
Видно, что после такого шага Настя очень счастлива и бодрая. Слышно, что снимал певицу ее муж Потап.
Фото — @kamenskux
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