Настя Каменских голой нырнула в бассейн: бодрая и спортивная (видео)

Певица очень любит спорт и пытается показывать пример своим подписчикам

Настя Каменских умеет порадовать фанатов своим контентом в Instagram. На этот раз получилось так же. Певица ярко и спортивно встретила первый день осени — нырнула обнаженной в собственный бассейн.

На видео Настя сначала стоит возле своего бассейна в полотенце и рассказывает о том, что собирается сделать.

— После утренней тренировки очень классно нырнуть в бассейн. А водичка прохладная! Но я сейчас попробую, — говорит на видео Настя.

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После этого Каменских сбрасывает с себя полотенце и в следующем кадре уже оказывается в бассейне. Но не переживайте, хейтеры, цензура полностью соблюдена.

Видно, что после такого шага Настя очень счастлива и бодрая. Слышно, что снимал певицу ее муж Потап.

Фото — @kamenskux

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