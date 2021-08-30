Настя Каменских рассказала о неожиданной болезни: «Это очень тяжело, не могу спокойно работать»

Певица откровенно рассказала подписчикам о своей проблеме

Настя Каменских удивила поклонников новостью о себе — у девушки неожиданно началось чихание, очень сильно начали чесаться глаза и опухать лицо. Сначала она не могла понять, что происходит, но потом подумала, что симптомы похожи на аллергию.

— Я связываю это с аллергией на амброзию. У меня ее никогда не было, но люди в августе страдают от нее. Это очень тяжелое состояние, просто невозможно работать, глаза чешутся и мне едва наносят макияж для концертов, — рассказала Настя.

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Певица рассказала, что сейчас ей стало немного лучше, ведь она обратилась к врачу, который назначил ей уколы — никакие таблетки не помогали. Что именно принимает девушка — она ​​не рассказала, чтобы люди не занимались самолечением. Также Каменских спросила у подписчиков, есть ли у кого-то такая же проблема? Оказалось, что действительно многие страдают на аллергию на амброзию, которая может неожиданно появиться.

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Поклонники написали певице много слов поддержки и рассказали о своем опыте борьбы с аллергией. «У меня тоже лицо отекает, глаза чешутся невероятно», «Как я вас понимаю …», «Лучший способ лечения — уехать из страны в период цветения амброзии», «Это точно амброзия, у меня так же! Нужны капли от аллергии на ночь», — написали певице подписчики.

Фото -@kamenskux

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