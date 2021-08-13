Настя Каменських про прийняття себе: «Я себе знищую, як жорсткий критик»

Співачка зараз у чудовій формі. Проте, дивлячись на те, скільки часу вона приділяє темам схуднення та гармонії з собою – це її больові точки.

Настя Каменських (NK) виклала пост у своєму Instagram, де розповіла про свій шлях прийняття себе та своєї фігури.

– Хто стежив за моїми блогами, пам’ятає, як я починала моє спортивне життя. Тоді я кайфувати від строго режиму харчування, тренувань по супер чітким графікам і дуже вимогливого (можна сказати навіть категоричного) ставлення до самої себе. Або чорне, або біле, – пише Настя.

Співачка розповідає, що навіть «зриви» та cheat days (дні, коли можна з’їсти щось заборонене) вона дозволяла собі вкрай рідко. І, якщо ж її об’єми зменшувались, кілограми втрачались, то все було прекрасно. А, якщо ж ваги показували плюс якихось 500 грам, дівчина починала на себе дуже злитись.

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– Я себе, як жорстокий критик, просто знищую. Починаю шукати недоліки, лаяти себе, не приймати своє тіло і як наслідок саму себе. І від цього внутрішній стан – тільки гірше, – пише Каменських про своє минуле.

Але сьогодні життя Насті змінилось. Співачка поступово знаходить життєвий спокій та шукає баланс між «чорним та білим». Розповідає, що її секрет – прийняття себе такою, як вона є.

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– У моєму житті все так же спорт, збалансоване харчування і бажання йти до цілей! Але при цьому я не картаю себе за зайві см в об’ємі або пару кг. За з’їдений і не «відпрацьований» в залі десерт, – розповідає Каменських.

Саме ця любов до себе та чесність із самою собою і робить Настю щасливою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фото – @kamenskux

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