«Вкусно проснуться дома»: Настя Каменских показала свое утро

У певицы сейчас очень плотный график, она много работает и мало бывает дома

Несмотря на это все, Настя Каменских не забывает о своих подписчиков и не оставляет их без интересного контента. Она активно публикует интересные фото и видео, показывая все стороны своей жизни. Недавно Каменских решила показать один из своих обычных утра дома, которые она очень любит.

Настя Каменских (NK): досье на звезду и интересные факты

На видео видно, как певица просыпается, встает с постели, «ведет» поклонников ванну, где умывается, чистит зубы, а затем отправляется на кухню делать завтрак. Каменских вспоминает о ягоды, которые растут на ее собственном участке, и срывает их себе в пищу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчикам очень понравилось видео Настя, они попросили у нее рецепт завтрака и оставили много комплиментов.

Фото — @kamenskux

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