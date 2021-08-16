Скарлетт Йоханссон потеряла работу в Disney

Киностудия Disney решила отменить все свои проекты с участием актрисы Скарлетт Йоханссон. Такое решение было принято после того, как звезда подала в суд на компанию за нарушения условий ее контракта.

В конце июня этого года Скарлетт Йоханссон заявила, что Disney лишил ее части прибыли от фильма «Черная вдова», выпустив его одновременно в кинопрокат и на своем стриминга. Тогда кинокомпания упрекнула актрисе, что она думает только о деньгах, а не людей и их здоровья в период пандемии коронавирус.

Именно поэтому Disney решили избавиться от всех проектов со Скарлетт Йоханссон. Об этом пишет издание Giant Freakin Robot.

Сейчас Disney уже заморозил проект «Башня ужасов», где Скарлетт Йоханссон должна была сыграть главную роль. А потом звезду могут вообще внести в черный список Disney.

Фото: Getty Images

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