Скарлетт Йоханссон беременна вторым ребенком

Фанаты заметили, что звезда не участвует в промотуре фильум «Черная вдова»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз станет мамой. Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на близкий к 36-летней звезде источник.

Для селебрити это будет первый ребенок в браке с третьим мужем Колином Жоста. Актриса воспитывает дочь Роуз от второго брака.

Звездная пара пока никак не комментирует важную новость. А вот окружение супруги не стесняется делиться информацией с журналистами. Как сообщил инсайдер американским изданием, пара очень рада пополнению в семье и с нетерпением ждет радостные хлопоты.

Фото: Getty Images

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